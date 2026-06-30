Meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 'Meme Kanseri Erken Tanı Farkındalık Eğitim Programı'nın dördüncü halk farkındalığı etkinliği Van'da gerçekleştirildi.

VAN (İGFA) - Roche Türkiye'nin sponsorluğunda ve Türk Cerrahi Derneği tarafından, Van İl Sağlık Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen etkinlik, 26 Haziran'da Van Uygulama Oteli'nde yapıldı.

Programda meme kanserine ilişkin temel bilgiler, risk faktörleri, erken belirtiler, korunma yöntemleri, Van'daki tarama çalışmaları ve toplumda farkındalığın artırılmasına yönelik öneriler katılımcılarla paylaşıldı.

Etkinliğe; Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Güldeniz Karadeniz Çakmak, Van İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Remzi Kızıltan ile akademisyenler ve sağlık yöneticileri katıldı.

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, meme kanserinde farkındalık çalışmalarının kadınların sağlıklarıyla ilgili daha bilinçli adımlar atmasına katkı sağladığını belirtti. Çakmak, erken tanının yaygınlaşmasında sağlık hizmetlerine erişimin yanı sıra toplumun doğru bilgiye ulaşmasının da önemli olduğunu ifade ederek, eğitim çalışmalarının tarama farkındalığını artırdığını söyledi.

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun ise farkındalık çalışmalarının koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinde önemli rol oynadığını belirterek, vatandaşların meme kanseri belirtileri ve tarama programları konusunda bilinçlenmesinin sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarını sağlayacağını dile getirdi.

MEME KANSERİNDE RİSK FAKTÖRLERİ VE BELİRTİLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Dr. Remzi Kızıltan, meme kanserinin dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olmaya devam ettiğini belirterek, erken tanı, risk faktörlerinin bilinmesi ve koruyucu sağlık yaklaşımlarının hastalık yükünün azaltılmasında kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Dr. Serhat Binici ise meme kanserinde bazı belirtilerin erken dönemde fark edilmesinin tanı sürecini hızlandırabileceğine dikkat çekerek, kadınların kendi bedenlerini tanımalarının ve olağan dışı değişikliklerde sağlık kuruluşlarına başvurmalarının önemini anlattı.

Dr. Yasin Sezgin de risk faktörleri konusunda bilinçlenmenin bireylerin sağlık süreçlerinde daha aktif rol almasını desteklediğini ifade etti.

YEREL İHTİYAÇLARA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN ÖNEMİ VURGULANDI

Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Emine Gülçin Ay, meme kanseriyle mücadelede bölgesel ihtiyaçları dikkate alan farkındalık çalışmalarının önemine değindi. Ay, sağlık hizmetlerine erişim, bilgi düzeyi ve tarama alışkanlıklarının bölgelere göre farklılık gösterebildiğini belirterek, yerel ihtiyaçlara uygun bilgilendirme çalışmalarının tarama programlarına katılımı artırabileceğini söyledi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Derya Karadeniz Sir ise meme kanseri taramalarında sağlık kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasındaki iş birliklerinin önemine dikkat çekti. Program kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerle toplumun meme kanseri konusunda bilinç düzeyinin artırılması, erken tanı ve tarama programlarına katılımın desteklenmesi hedefleniyor.