Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların talep, öneri ve şikâyetlerine daha hızlı ve etkili çözümler üretmek amacıyla hayata geçirdiği 153 Çözüm Merkezi, ilçe ziyaretlerine İkizce'de devam etti.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların talep, öneri ve şikâyetlerine daha hızlı ve etkili çözümler üretmek amacıyla hayata geçirdiği 153 Çözüm Merkezi, ilçe ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, İkizce ilçesinde kurdukları stantlarda vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri yerinde dinledi.

İlçe merkezinde vatandaşlarla birebir görüşen Çözüm Merkezi ekipleri, iletilen istek, öneri ve şikâyetleri tek tek kayıt altına alarak ilgili birimlere yönlendirdi.

Başlatılan çözüm sürecinin ardından ise vatandaşlarla yeniden iletişime geçilerek yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

SORUNLAR YERİNDE TESPİT EDİLİYOR

Vatandaş odaklı hizmet anlayışını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi, 153 Çözüm Merkezi uygulamasıyla sorunları yerinde tespit ederek daha hızlı ve etkili çözümler üretmeyi hedefliyor.

İl genelinde devam eden ziyaretlerde vatandaşların beklentileri doğrudan dinlenirken, talepler ilgili birimler tarafından değerlendirilerek en kısa sürede çözüme kavuşturuluyor.

VATANDAŞLARDAN OLUMLU GERİ DÖNÜŞ

İkizce'de gerçekleştirilen buluşmada vatandaşlar, taleplerini doğrudan yetkililere iletebilme imkânı buldukları uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yerinde hizmet anlayışının kendilerini değerli hissettirdiğini ifade eden vatandaşlar, 153 Çözüm Merkezi uygulaması dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.