Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde yeni yol açma çalışması gerçekleştiriyor.

ORDU (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, yolları standardı yüksek yapıya kavuşturmaya devam ederken yeni yol ihtiyacı duyulan alanlarda da çalışma gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Altınordu ilçesinin en büyük mahallesi olan Şahincili'de ulaşımı rahatlatacak yeni yol açma çalışması gerçekleştiriyor.

Toplu konutların yoğun olduğu, 80. Yıl Cumhuriyet Caddesi'ne direkt ulaşım sağlayacak olan güzergahta çalışma yapan ekipler 20 metre genişliğinde yeni yol açma çalışması gerçekleştiriyor. Güzergahta yol açma çalışmalarının ardından alt yapı çalışmaları da yapılacak.

Şahincili Mahallesine kazandırılan bu yeni güzergâh aynı zamanda Polatlı Şehitler Caddesi'nin trafik yükünü de hafifletecek.

ALTINORDU'YA 6,5 YILDA 13 KM YENİ YOL

Öte yandan çalışmalarına durmaksızın devam eden Ordu Büyükşehir Belediyesi 6,5 yıl içerisinde Altınordu'da 13 km yeni yol açma çalışması gerçekleştirerek ulaşımda rahatlama sağladı.