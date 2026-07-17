İzmir Büyükşehir Belediyesi, Selçuk'ta Efes Antik Kenti ile Pamucak Sahili ve turistik tesislere ulaşımı sağlayan 9 kilometrelik Pamucak-Kuşadası yolunu baştan sona yeniledi. Yaklaşık 27 bin ton asfalt serilen yol, daha güvenli ve konforlu ulaşım sunarken bölge turizmine de ivme kazandıracak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımları kapsamında Selçuk'taki Pamucak-Kuşadası turizm yolunda yenileme çalışmalarını tamamladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda çalışan İZBETON ekipleri, 9 kilometrelik güzergâhtaki eski asfalt kaplamasını tamamen kaldırdı.

Zemin iyileştirme çalışmalarının ardından 27 bin tonun üzerinde asfalt serilerek yol daha güvenli ve konforlu hale getirildi. Daha önce bozuk zemini nedeniyle sürücülerin kullanmaktan kaçındığı yol, yenilenen haliyle hizmete açılır açılmaz yoğun ilgi gördü.

'8 BİN 500 YATAK KAPASİTELİ BÖLGEMİZE ÇOK YAKIŞTI'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımı için teşekkür eden Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Gökalp Erhan Güzel, 'Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Uzun yıllardır çözülemeyen, İzmir'in en yüksek yatak kapasitesine sahip turizm bölgelerinden Pamucak'taki bu yolun yenilenmesi çok büyük bir hizmet oldu. Bu yatırım, hem yurt dışından gelen turistlerin ülkemiz hakkında olumlu izlenim edinmesi hem de bölgenin kronikleşen ulaşım sorununun çözülmesi açısından büyük değer taşıyor. Yaklaşık 8 bin 500 yatak kapasitesine ve yılda 1 milyon konaklamaya ev sahipliği yapan bölgemize bu yol çok yakıştı' dedi.

'SADECE YOL YATIRIMI DEĞİL, BİR TURİZM YATIRIMI'

Selçuk Atatürk Mahallesi Muhtarı Süleyman Çökmezoğlu ise yapılan çalışmanın yalnızca ulaşımı kolaylaştırmadığını belirterek, 'Doğma büyüme Selçukluyum. Bu yolun eski hali gerçekten içler acısıydı. Selçuk'ta uzun yıllardır beklenen bu önemli yatırımı Başkanımız Dr. Cemil Tugay hayata geçirdi. Buna sadece asfalt çalışması olarak bakmamak gerekir. Bu, aynı zamanda bir turizm yatırımıdır. Dünya markası Efes'i Pamucak Sahili'ne bağlayan bu güzergâh artık bölgeye yakışır hale geldi. Turizm bölgesi olması nedeniyle yüksek yatak kapasiteli otellerimiz bulunuyor ancak yolun bozuk olması nedeniyle güzergâh yeterince kullanılmıyordu. Artık çok daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlanacak' diye konuştu.

'KAZALARIN ÖNÜNE GEÇİLDİ'

Selçuklu vatandaş Şükrü Akın da yenilenen yolun önemli bir ihtiyacı karşıladığını belirterek, 'Uzun yıllardır bu yola neredeyse bir çakıl taşı bile atılmamıştı. Yol adeta ralli parkuruna dönmüştü. Yağışlı havalarda onlarca çukur oluşuyordu. Yapılan çalışmayla yol tamamen değişti. Özellikle köprüden sonraki bölümde sık sık kazalar yaşanıyordu. Bu yatırımla olası can kayıplarının da önüne geçilmiş oldu. Kuşadası'na giden araçların önemli bir bölümü bu yolu kullanıyor. Eskiden turistler bu güzergâhtan kaçınıyor, alternatif yolları tercih ediyordu. Şimdi ise turizme büyük katkı sağlayacak bir yolumuz var' ifadelerini kullandı.

'BAKIMSIZ BİR YOLDU'

Turizmci Barbaros Karabulut ise 'Eskiden beri bu yolu kullanıyoruz. Bakımsız, geçişi zor bir yoldu. Özellikle bazı çukurlardan dolayı tercih edilmiyordu. Sürekli dış yolu kullanıyorduk. Şu an toparlanmış durumda. Yol tam bu bölgeye yakışır hale geldi. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım. Bu yolun düzgün olması otellerin görünürlüğünü de artıracak. Pamucak, Belek'ten önce turizm bölgesi ilan edilmiş çok değerli bir destinasyon. Umarım bundan sonra yapılacak yatırımlarla hak ettiği noktaya ulaşır' diye konuştu.