Borusan Otomotiv'in distribütörlüğünü üstlendiği BMW'nin sponsorluğunda, Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) iş birliğiyle düzenlenen TAYK BMW Borusan Otomotiv Kabotaj Bayramı 100. Yıl Kupası, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen zorlu mücadelelerin ardından tamamlandı.

İSTANBUL (İGFA) - Kuzeyli yönlerden saatte 20-25 knot esen rüzgarın etkili olduğu yarışta, İstanbul Boğazı sporculara zorlu anlar yaşattı. Yarış Komitesi, hava ve deniz şartlarını dikkate alarak IRC 0, IRC 1 ve IRC 2 sınıfları için Rota 1'i, IRC 3, IRC 4 ve IRC GO sınıfları için ise Rota 2'yi uyguladı.

Borusan'ın simge yapılarından Perili Köşk önünden verilen startın ardından ekipler, İstanbul Boğazı'nın değişken rüzgar ve güçlü akıntı koşullarında kıyasıya mücadele etti. Boğazın tarihi silueti eşliğinde gerçekleşen yarışların finişi ise Moda Deniz Kulübü önünde alındı. Kuzeyli rüzgarın zaman zaman 25 knot'a ulaştığı yarışlarda ekipler, zorlu şartlara rağmen trofe puanları ve kupalar için mücadele verdi.

KADIN SPORCULAR İÇİN ÖZEL ÖDÜL

Organizasyonda ayrıca teknelerinde en az iki kadın sporcu bulunduran ekipler için oluşturulan 'Yelkende Kadın Gücü Ödülü' de sahiplerini buldu. BCT IRC 0-1-2 kategorisinde Akkök Holding / Cheese VIII birinciliği elde ederken, Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımı / Fenerbahçe 1 ikinci, Vakkorama II ise üçüncü oldu. BCT IRC 3-4 kategorisinde ise Hitit - Gemini Sailing / Gemini birinci, Canias - CTD / Electron ikinci, Anadolu Sigorta - CTD / Pupa üçüncü sırada yer aldı.

Kategorilerinde dereceye giren ekipler şöyle sıralandı:

IRC 0

Borusan Racing / Çılgın Sigma 2

Team Acadia / Cheetah

ENKA / Cheese IV

IRC 1

Gözalan / Alize M12

Akkök Holding / Cheese VIII

Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımı / Fenerbahçe 1

IRC 2

Ant Yapı Yelken Takımı / Sensei

GSU Yelken Takımı-Bioderma / Infinito

Eker Sailing Team - DAS / Carina

IRC 3

Canias - CTD / Electron

Hitit - Gemini Sailing / Gemini

Anadolu Sigorta - CTD / Pupa

IRC 4

Marmara Yelken Spor Kulübü / MAYK

Sebago / Alize G 28

IRC GO

Cenoa Sailing / Cenoa

Yarış sonunda Overall BCT 3-4 kategorisinde Marmara Yelken Spor Kulübü / MAYK, Overall BCT 0-1-2 kategorisinde ise Borusan Racing / Çılgın Sigma 2 kupanın sahibi oldu.