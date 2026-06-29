Bursa'da Yıldırım Belediyesi Spor Kulübü'nün milli tekvandocusu Hatice Kübra İlgün, Kazakistan'da düzenlenen uluslararası turnuvalardan iki madalya ile döndü

BURSA(İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi Spor Kulübü'nün milli sporcusu Hatice Kübra İlgün, uluslararası arenada elde ettiği başarılarla bir kez daha Türkiye'nin ve Bursa'nın gururu oldu.

Yıldırım Belediyesi, spora ve sporculara verdiği desteğin karşılığını hem ulusal hem de uluslararası arenada almaya devam ediyor. Yıldırım Belediye Spor Kulübü'nün milli tekvandocusu Hatice Kübra İlgün, Kazakistan'da düzenlenen iki önemli turnuvada kürsüye çıkarak büyük bir başarıya imza attı.

Altaic Championship Turnuvası'nda gümüş madalya kazanan Hatice Kübra İlgün, ardından katıldığı Kazakistan Open Turnuvası'nda ise altın madalyanın sahibi oldu.

Elde ettiği derecelerle 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları için çok değerli puanlar kazanan Hatice Kübra İlgün, hem Türkiye'ye hem de Bursa'ya büyük gurur yaşattı.

SPORA DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, başarılarından dolayı milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün'ü tebrik etti. Başkan Yılmaz, 'Ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandıran milli sporcumuzu ve emeği geçen antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Hatice Kübra İlgün'ün olimpiyat yolunda ülkemize yeni gururlar yaşatacağına inanıyorum. Yıldırım Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya, gençlerimizin başarı hikayelerine destek vermeye devam edeceğiz. Yıldırım'ı sporun ön planda olduğu örnek bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz' dedi.