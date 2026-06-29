Yeşilay Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, 26-28 Haziran'da Siirt'te gerçekleşti. 30 kulüpten 121 sporcunun yarıştığı organizasyonda bireysel ve takım şampiyonları belirlenirken, etkinlik Halk Sürüşü ile coşkuyla tamamlandı.

SİİRT (İGFA) - Siirt Valiliği başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün destekleriyle, Yeşilay isim sponsorluğunda Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Yeşilay Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, 26-28 Haziran tarihleri arasında Siirt'in ev sahipliğinde başarıyla tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programının öne çıkan organizasyonlarından biri olan şampiyonada, Türkiye genelinden 30 kulüp ve 121 sporcu, Büyük Erkekler, Büyük Kadınlar, U23 Erkekler, U19 Erkekler ve U19 Kadınlar kategorilerinde Türkiye Şampiyonluğu unvanı için mücadele etti.

Ülkemizin en prestijli yol bisikleti organizasyonlarından biri olan şampiyona, üst düzey sportif rekabetin yanı sıra Siirt'in spor turizmi potansiyelinin tanıtılmasına ve kentteki spor kültürünün gelişimine de önemli katkı sağladı. Şampiyonada Büyük Erkekler kategorisinde 32 sporcu, U23 Erkekler kategorisinde 25 sporcu, Büyük Kadınlar kategorisinde 16 sporcu, U19 Erkekler kategorisinde 40 sporcu ve U19 Kadınlar kategorisinde 8 sporcu mücadele etti. Üç gün boyunca devam eden yarışlarda, Siirt'in zorlu parkurları ve sıcak hava koşulları sporcuların performansını üst seviyede test ederken, yarışlar büyük çekişmeye sahne oldu.

Bireysel zamana karşı yarışlarında Göktürk Yüzerler (U19 Erkekler), Duygu Eser (U19 Kadınlar), Ferhat Emişci (U23 Erkekler), Reyhan Yakışır (Büyük Kadınlar) ve Samet Bulut (Büyük Erkekler) Türkiye Şampiyonluğu unvanını kazandı. Yol yarışlarında ise Göktürk Yüzerler (U19 Erkekler), Duygu Eser (U19 Kadınlar), Ferhat Emişci (U23 Erkekler), Reyhan Yakışır (Büyük Kadınlar) ve Feritcan Şamlı (Büyük Erkekler) Türkiye Şampiyonu oldu. Organizasyonun dikkat çeken başarı hikâyelerinden biri, faaliyetlerine bu sezon başlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün, ilk yılında U23 Erkekler takım klasmanında Türkiye Şampiyonluğu'na ulaşması olurken; Bisvo Spor Kulübü de U19 Erkekler takım klasmanında Türkiye Şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

YEŞİLAY TÜRKİYE YOL ŞAMPİYONASI HALK SÜRÜŞÜ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yeşilay Türkiye Yol Şampiyonası kapsamında düzenlenen Halk Sürüşü, yaklaşık 250 bisiklet severin katılımıyla büyük bir coşku içinde gerçekleştirildi. Etkinliğe katılarak sporcular ve vatandaşlarla birlikte pedal çeviren Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, organizasyona anlamlı bir destek verdi. Siirt'te bisiklet sporuna gösterilen yoğun ilgi ve heyecan organizasyon boyunca büyük memnuniyet yarattı.

Halk Sürüşü'ne katılan vatandaşlar arasında gerçekleştirilen çekilişle, Siirt Belediyesi tarafından bisiklet ve kask hediyeleri sahiplerine takdim edildi.

Yarışların ardından düzenlenen ödül törenlerinde dereceye giren sporcuların madalya ve kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Büyük Erkekler takım klasmanında dereceye giren kulüplerin kupaları, Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya tarafından takdim edilirken; U23 Erkekler kategorisinde ödüller, Türkiye Küresel Gazeteciler Konseyi Siirt İl Temsilcisi Ayhan Mergen ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Sportif Değerlendirme Üst Kurul Başkanı Şevket Şimşek tarafından verildi.