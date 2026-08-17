Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al Jazeera mülakatında Türkiye'nin dış politika gündemine ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan; Mekke Anlaşması, Suriye, Gazze, ABD ile F-35 süreci ve Avrupa Birliği ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al Jazeera'ye verdiği mülakatta Türkiye'nin dış politika gündemi ile bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan açıklamaya göre Erdoğan, Türkiye'nin barışı önceleyen, milli menfaatlerinden ve bağımsız iradesinden taviz vermeyen dış politika anlayışını sürdüreceğini vurguladı.

'MEKKE ANLAŞMASI DÜNYA BARIŞINA GÜÇLÜ MESAJ'

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın dünya barışı açısından güçlü bir mesaj taşıdığını belirten Erdoğan, söz konusu iş birliğinin ilerleyen dönemde genişleyebileceğini ifade ederek, Mısır'ın talep etmesi halinde görüşmelere kapının açık olduğunu da belirtti.

'SURİYE'Yİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ'

Suriye'yi Türkiye'nin kardeşi olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin istikrarının sağlanması için sorumluluklarını yerine getirmeyi sürdüreceğini söyledi.

Erdoğan ayrıca en kısa zamanda Şam'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Gazze'nin yalnız bırakılamayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapacağını belirtti. Hamas'ın barış konusunda samimi bir yaklaşım ortaya koyduğunu savunan Erdoğan, İsrail'in saldırgan tutumunu sürdürdüğünü belirterek barışın önündeki temel engelin İsrail'in yaklaşımı olduğunu ifade etti.

'F-35 KONUSUNDA TRUMP'TAN SÖZ ALDIM'

Türkiye-ABD ilişkilerine de değinen Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'tan F-35 konusunda söz aldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, verilen sözün yerine getirilmesini beklediğini ve F-35 meselesinin Türkiye açısından önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Türkiye'nin dışarıda bırakılmaya devam edilmesinin Avrupa açısından kayıp olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'ya yönelik mesajında 'Kaybeden siz olursunuz, Türkiye olmaz' ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın açıklamaları, Türkiye'nin bölgesel barış, güvenlik ve istikrarı önceleyen dış politika yaklaşımının yanı sıra ABD ve Avrupa ile ilişkilerde Türkiye'nin beklentilerine ilişkin mesajlar içerdi.