17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27. yıl dönümü Demokrasi Meydanı'nda anıldı. Programda dualar okunurken, BŞB Başkanı Yusuf Alemdar kentsel dönüşüm çağrısı yaparak Tığcılar Mahallesi'nin yıkım ihalesinin 3 Eylül'de yapılacağını açıkladı.

KOCAELİ (İGFA) - 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'inci yıl dönümünde deprem şehitleri Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programla anıldı.

İstiklal Marşı ve Kuran tilaveti ile başlayan programda, gece boyunca hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edildi. Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletileriyle anılan deprem şehitleri için İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından dua okundu. Programda ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan deprem belgeseli izlendi. Meydanda Sakarya İtfaiyesi, UMKE, Kızılay, İHH, 112 Acil, gönüllü arama kurtarma ekipleri, AFAD ve ilçe belediyeleri stantlar açarak alana gelen vatandaşlara deprem öncesi, sırası ve sonrası ile ilgili bilgilendirmeler yaptı.

YOĞUN KATILIM

Anma programına Vali Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, SESOB Başkanı Muzaffer Kabacan, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, STK temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar, meclis üyeleri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Yusuf Alemdar, bir kez daha 'Gelin hep beraber el ele verelim, kardeşlik içerisinde güvenli bir şehir için birlik olalım' sözleriyle tüm Sakarya'ya kentsel dönüşüm çağrısı yaptı ve Tığcılar'da başlatılan dönüşüm için yıkım ihalesinin tarihini ilk kez açıkladı.

17 Ağustos 1999'un Sakarya için unutulmaz bir acı olduğunu ifade eden Başkan Alemdar şunları söyledi: '99 depreminde canlarımız enkaz altında kaldı. O gün bizim için hayatın bittiği gündü. O gün millet ve devlet olarak yaşadığımız imkânsızlıklar bize toplu bir ders çıkardı. Ancak her zaman ifade ediyorum ki o günü hatırlamak, depremi unutmamak demek değildir. Depremden ders almak için önlem ve tedbir almak lazım.'

'Bu nedenle gelişen teknolojiyle beraber binalarımızı sağlam yapıya dönüştürmeliyiz. Bunu yapmak bizim elimizde. Çok zor değil. Unutmayalım can olmadıktan sonra malın bir hükmü yok. İnsanın olmadığı yerde şan, şöhret ve malın bir kıymeti yok. 27 yıl önce yaşadığımız sıkıntıları yaşamak istemiyor, bir daha yeni canları enkaz altına bırakmak istemiyoruz. O yüzden diyoruz ki gelin bu şehri hep beraber dirençli ve güvenli hale getirelim. El ele verelim ve Sakarya'yı insanımızın güvenle yaşadığı bir şehir haline getirelim.'

'TIĞCILAR'IN 3 EYLÜL'DE YIKIM İHALESİNİ YAPIYORUZ'

'Biz şehrin en riskli bölgesinde Tığcılar Mahallesi'nde dönüşüme başladık. Şu anda her şey bitti. Eylül ayının 3'ünde yıkım ihalesini yapacağız. Yıkım ihalesiyle beraber Tığcılar'da inşallah dirençli, sosyal ve yeşil bir şehir vizyonumuzun ilk adımını atmış olacağız.'

AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, '27 yıl önce depremi yaşadık. Depremi dün gibi hatırlıyoruz. O gün devletimiz elinden geleni yaptı ama eksik kaldı. Coğrafyamız bir deprem coğrafyası. Depreme hazırlıklı olmalıyız. Yusuf Başkanım şehrimizde büyük bir adım attı. Göreve gelir gelmez elinden gelen tüm mücadeleyi sergiledi. Biz bir daha bu acıları yaşamayalım. Sakarya'da dönüşümü başaralım. Bu işi sağa-sola çekmenin hiçbir gayesi yok.' dedi.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan ise, 'Sakarya, deprem yaşayan illerden biri. Periyodik olarak 30-40 yıl arasında bu deprem bu bölgede tekrar ediyor. Artık bunu kabul edip bununla yaşamak, sağlam bina yapmak durumundayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tığcılar Mahallesi'nde kentsel dönüşümü başlattı. Bu konuda Büyükşehir Belediyemize, ilçe belediyelerimize tüm vatandaşlarımızın destek olması lazım. Depremde ulaşımın ne kadar kıymetli olduğu ortaya çıktı. Herkes metrobüs yolunu tartıştı ama ben farklı bir açıdan metrobüse yaklaştım. Dedim ki, metrobüs yolu sayesinde bizim acil araçlarımız, ambulanslarımız ve müdahale araçlarımız hızlı bir şekilde gidip gelebilecek, yaralılarımızı hastanelere ulaştırabilecek. Sadece yolcu taşımıyoruz, aynı zamanda şehri bir afet durumunda birbirine bağlamış oluyoruz' dedi.

Meydanda saatler 03.02'yi gösterdiğinde eller semaya açıldı ve 27 yıl önce acı bir gecede kaybedilen binlerce kişi için dualar okundu.