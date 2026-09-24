Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde hayata geçirdiği kent estetiği çalışmalarıyla Gölköy'ün çehresini de değiştiriyor. İlçe merkezinde 70 binayı kapsayan cephe yenileme projesiyle binalar daha modern, düzenli ve estetik bir görünüme kavuşuyor.

ORDU (İGFA) - Ordu'da Gölköy Kuşluvan Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde sürdürülen çalışmalar kapsamında ekipler; mantolama, sıva, söve ve boya imalatlarına devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte cadde boyunca uzanan binalarda görsel bütünlük sağlanacak.

CADDE BOYUNCA ESTETİK DÖNÜŞÜM

70 binanın dış cephesinin yenileneceği proje kapsamında yalnızca bina cepheleri modernize edilmiyor, şehir siluetini olumsuz etkileyen unsurlar da düzenleniyor.

Bu kapsamda yapılara söve ve kat silmeleri uygulanırken, pencere denizlikleri, harpuştalar ve balkon korkulukları yenilenecek. İş yerlerinde standart tabela ve tente uygulamalarıyla görüntü birliği sağlanacak. Yağmur iniş boruları ve oluklar da yenilenerek cephelerin bütüncül bir görünüme kavuşması sağlanacak.

Çanak antenlerin merkezi sistemde toplanmasıyla birlikte cadde üzerindeki görüntü kirliliğinin de önüne geçilecek.

GÖLKÖY'E YENİ BİR KENT KİMLİĞİ

Çalışmaların tamamlanmasıyla Gölköy ilçe merkezinde daha düzenli, modern ve estetik bir kent dokusu oluşturulacak. 70 binayı kapsayan proje, ilçenin şehir siluetine katkı sağlarken vatandaşlara da daha nitelikli ve estetik bir yaşam alanı sunacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini güçlendiren cephe yenileme çalışmalarını farklı ilçelerde de sürdürüyor.