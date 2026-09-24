Bornova genelinde kentsel konforu ve yaşam kalitesini artırmak adına çalışmalarını aralıksız sürdüren Bornova Belediyesi, Atatürk Mahallesi sakinlerinin uzun yıllardır beklediği iki önemli ulaşım talebini birden hayata geçiriyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde Atatürk Mahallesi sakinlerinin ulaşımını kolaylaştıracak adımları yerinde inceleyen Başkan Ömer Eşki, eş zamanlı olarak harekete geçtiklerini belirtti. İlk olarak 840. Sokak ile Hürriyet Caddesi arasındaki dik ve dar alanda başlatılacak projeyi inceleyen Eşki, bölge halkının uzun yıllardır çileye dönen yolculuğunu kısaltacaklarını ifade etti.

Başkan Ömer Eşki ve teknik ekibinin mahalledeki bir sonraki durağı ise Süleymaniye Caddesi oldu. Caddenin alt ve üst kısımlarında yer alan dik eğimli yollarda yaşanan kazaların önüne geçmek için düğmeye basıldı. Geçmişte araç ve motosiklet sürücülerinin yol zannederek girdiği ve kazalara davetiye çıkarttığı atıl alan, yaş almış vatandaşların da güvenle yürüyebileceği, su olukları ve korkuluklarla donatılmış estetik bir merdiven yapısına kavuşturuluyor.

BAŞKAN EŞKİ: 'VATANDAŞLARIMIZIN YILLARDIR BEKLEDİĞİ TALEPLERİ YERİNE GETİRİYORUZ'

Atatürk Mahallesi'nde yürütülen çifte ulaşım seferberliğine dair açıklamalarda bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, iki ayrı noktadaki çalışmaları ve vatandaşların taleplerini şu sözlerle özetledi:

'Atatürk Mahallesi 840. Sokak ile Hürriyet Caddesi arasında normalde ulaşım çok zordu. 20 yıldır burada bir talep varmış. Bu iki alanı, dar noktada yapılacak bir merdivenle birleştireceğiz. Çok yakında buradaki merdiven hayata geçecek. Yapacağımız çalışmayla burada vatandaşlarımızın isteğini yerine getirmiş olacağız. Artık kısa mesafeleri, uzun alanlar dolaşarak değil de direkt bir merdiven aracılığıyla vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız.

Yine Atatürk Mahallesi'nde Süleymaniye Caddesi'nin üstü ve aşağısında eğimli alanlar, eski merdivenler var. Yıllardır vatandaşların buraya merdiven, korkuluk, su oluğu yapılması gibi talepleri vardı. Onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmaya başladı. Daha önce burayı yol olarak düşünüp birçok motorun kaza yaptığını, birçok arabanın yanlışlıkla girdiğini biliyoruz. Yaş almış vatandaşlarımızın yolda yorulmadan buralara çıkabilmesi için hem bir korkuluk yapacağız hem de rahat şekilde yürüyebilmeleri için güzel, estetik bir merdiven yapacağız. Bu bölgede yıllardır beklenen sorunu çözmüş olacağız.'