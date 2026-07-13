Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer'in katılımıyla düzenlenen 8. Lavanta Hasat Şenliği, 'En Güzel Mor Mersin'de Kokuyor' sloganıyla Silifke'nin Çaltıbozkır Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

MERSİN (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Silifke Belediyesi ve Çaltıbozkır Üretim ve Pazarlama Kooperatifi iş birliğinde, 'En Güzel Mor Mersin'de Kokuyor' sloganıyla bu yıl sekizincisi düzenlenen 'Lavanta Hasat Şenliği'ne katıldı.

Silifke ilçesi Çaltıbozkır Mahallesi'nde gerçekleşen şenliğe; Başkan Seçer ile Meral Seçer'in yanı sıra; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Silifke Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Kökten ile Derya Kökten, Aydıncık Belediye Başkanı Özkan Kılıçarpa, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Meclis üyeleri, Silifkeli üreticiler ve yurttaşlar katıldı.

Lavanta kokusu eşliğinde doğayla iç içe devam eden şenlikte 7'den 70'e tüm yurttaşlar eğlenceli anlar yaşadı. Şenliğe katılan yurttaşlar lavantadan elde edilen birçok ürünün yapım atölyeleri, yöresel ürünler stantları, çocuk oyun alanları ve Güneş Gözlem Etkinliği ile keyifli vakit geçirdi.

Lavanta kokularının etrafı sardığı şenlikte renkli görüntüler eşliğinde yöre halkının coşkusu ve davul zurna ile karşılanan Başkan Seçer, üreticilerle birlikte lavanta tarlalarını gezerek, hasadın bereketini paylaştı. Hasadın ardından stantları ziyaret eden Seçer, yerel ürünlerin tadına baktı ve lavantaya katma değer katan damıtma atölyesini inceledi. Şenlik, Silifke Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun sergilediği yöresel dans gösterisiyle devam etti.

BAŞKAN SEÇER: '2019'DAN BU YANA ÇALTIBOZKIR'DA KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLER ELDE EDİLMESİ İÇİN ÇALIŞTIK'

Silifkeli hemşehrileriyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Seçer, özellikle sürdürülebilir projelerde bir araya gelmenin önemli olduğunun altını çizdi.

Çalışanın kazandığını kaydeden Seçer, 8. Mersin Lavanta Hasat Şenliği'nde emeği geçen herkese teşekkür etti. 2019 yılında Köyümüz Atölye Projesi'ni ilk olarak Çaltıbozkır'da başlattıklarını aktaran Seçer, 'Çaltıbozkır'da bu projeye lavanta fideleriyle başladık ve 2021 yılında da buraya bir distilasyon ünitesi kurulmasını sağlayarak katma değeri yüksek ürünler elde edilmesi için çalıştık' diyerek, tarımın bu tarz ürünlerle geliştiğini söyledi.