Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

ORDU (İGFA) - Bu kapsamda Karataş-Yassıtaş-Duayeri Mahallesi grup yolunu Bucaklı Mahallesi'ne bağlayan 1,3 kilometrelik güzergâh beton yol konforuna kavuşturuluyor.

Aynı zamanda Yassıtaş Özel Eğitim Meslek Okulu'nun servis güzergâhı olarak kullanılan bağlantı yolu, yürütülen çalışmalarla uzun ömürlü ve modern bir görünüme kavuşuyor.

Çalışmalarda sona yaklaşılırken, yolun tamamlanmasıyla hem mahalle sakinlerinin hem de özel eğitim öğrencilerinin ulaşımda önemli bir konfor elde etmesi hedefleniyor.

Yassıtaş Mahalle Muhtarı İlhan Uslu ise yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle konuştu:

'Büyükşehir Belediyemiz uhdesinde bulunan Yassıtaş Mahallesi Bucaklı bağlantı yolunun betonlama çalışmaları sürdürülüyor. Yolumuz açıldığı günden bu yana ilk kez kalıcı bir çözüme kavuşuyor.

Özel eğitim okulu öğrencilerimizin servis araçlarının da kullandığı bu güzergâhta yıllar içinde iyileştirmeler yapılsa da kalıcı bir çözüm olmamıştı. Beton yol çalışmasıyla ömürlük bir hizmet sunulmuş oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz'

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, geride kalan 7 yılda Fatsa genelinde 43 kilometrelik yolu beton yol konforuna kavuştururken, imarlı ve kırsal mahallelerde ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.