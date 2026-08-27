Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Akyazı'ya kazandıracağı, içerisinde etkinlik alanı, çok amaçlı salon, eğitim sınıfları ve yeşil alanların yer alacağı Çok Amaçlı Sosyal Tesis projesi için iş makineleri sahaya indi ve çalışmalar başladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde sosyal proje hamlelerine Akyazı ile devam ediyor.

Son birkaç günde AFA ve yeni hizmet binasında sahaya inen iş makinaları, bugün ise Akyazı'da Çok Amaçlı Sosyal Tesis'in inşa faaliyetleri için kontak açtı.

ŞİMDİ SOSYAL TESİSE KAVUŞUYOR

Her gün farklı hizmetin ve yatırımın başladığı Sakarya'da, şimdi ise Akyazı'da binlerce kişinin buluşma noktası olacak proje için ilk adım atıldı.

İlçenin sosyal yaşamına değer katacak projede, temel kazı ve dolgu işlemleri başladı ve kısa süre içinde ise temel imalatına geçilecek.

NELER YER ALACAK?

Akyazı'nın ve bölgede yaşayan vatandaşların bir araya gelerek sosyalleşebileceği yeni yaşam alanı özellikle çocuklar, gençler ve aileler için önemli bir merkez olma özelliği taşıyacak.

Farklı yaş gruplarına hitap edecek şekilde tasarlanan tesis, sosyal etkinliklerin yanı sıra çeşitli faaliyet ve etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Projede çok amaçlı salonun yanı sıra eğitim sınıfları, idari ofisler, mutfak bölümü, mescit ve yeşil alanlar yer alıyor.