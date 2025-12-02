Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu ilçesi Yukarıtepe Mahallesi'nde taş duvar çalışması gerçekleştiriyor.

ORDU (İGFA) - Kırsal mahallelerin ulaşım ağını güçlendirmek, vatandaşların dört mevsim konforlu seyahat etmesini sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi yatırımlarına ara vermeden devam ediyor.

Altyapısı tamamlanan güzergahlar asfalt ve beton ile modernize edilirken bir yandan da vatandaşları tehlikeye düşürecek olan alanlarda tedbirler alınıyor.

VATANDAŞLARA GÜVENLİ BİR GÜZERGAH SUNULACAK

Bu kapsamda Altınordu ilçesinde çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun yağışlar ile birlikte hasar gören ve yerleşim alanlarının bulunduğu Yukarıtepe Mahallesi'nde taş duvar çalışması gerçekleştiriyor.

Uzunluğu 20 metre yüksekliği 6 metre çapında olan taş duvarda çalışmalar devam ediyor.

Çalışmaları kısa sürede tamamlayacak olan ekipler, vatandaşlara güvenli bir güzergah sunmuş olacak.

6,5 YILDA ALTINORDU'YA 42 BİN 439 METREKÜP TAŞ DUVAR

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi 6,5 yıllık süreçte 42 bin 439 metreküp taş duvar imalatı yaparak vatandaş ve yolları koruma altına aldı.