Kocaeli'de Gölcük Belediyesi, kan stoklarına takviye sağlamak amacıyla Türk Kızılay'ı iş birliğiyle anlamlı bir kan bağışı kampanyasına imza attı.

KOCAELİ (İGFA) - Kan stoklarının kritik seviyelere düşmesini engellemek ve ulusal kan ihtiyacına destek olmak hedefiyle Gölcük Belediyesi ve Türk Kızılay'ı ortaklığında önemli bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi.

Gölcük Belediyesi hizmet binasında kurulan kan bağışı alanına, ilk saatlerden itibaren vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Gerekli formları dolduran gönüllüler, hayat kurtarmak için kan bağışında bulundu. Kampanyaya, belediye personeli de yoğun katılım sağlayarak örnek bir davranış sergiledi.

Türk Kızılay'ı yetkilileri, gün boyu devam eden bağış etkinliğine destek veren tüm duyarlı vatandaşlara ve organizasyonda emeği geçen belediye personeline teşekkürlerini iletti.