Maltepe Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü planlı temizlik çalışmaları kapsamında Aydınevler Mahallesi'nde kapsamlı toplu temizlik çalışması gerçekleştirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında mahalledeki cadde ve sokaklar detaylı şekilde temizlendi. Ekipler tarafından sokaklar köpüklü suyla yıkanırken, gerekli görülen alanlarda dezenfeksiyon çalışması da gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında çöp konteynerleri de yıkanarak temizlendi ve dezenfekte edildi. Cadde ve sokaklarda bulunan atıklar toplanırken, çevredeki kir ve birikintiler de ekipler tarafından temizlendi.

Mahalle genelinde gerçekleştirilen kapsamlı temizlik çalışmasıyla cadde ve sokakların daha temiz, hijyenik ve düzenli bir görünüme kavuşması sağlandı. Maltepe Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor. 'Temiz Bir Maltepe Birlikte Mümkün' anlayışıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, planlama doğrultusunda farklı mahallelerde toplu temizlik çalışmalarına devam edecek