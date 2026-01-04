Bunlar da ilginizi çekebilir

Konya Büyükşehir Belediyespor, ligin 18. hafta maçında 9 Ocak Cuma günü, taraftarı önünde OGM Ormanspor'u konuk edecek.

İkinci yarının ilk maçından galip çıkan sarı-siyahlılar, bu galibiyetle ligdeki 15. zaferini elde ederek, puanını 33'e yükseltip 2. sıraya yerleşti.

Üçüncü periyotta ritmini kaybeden temsilcimiz, final periyoduna 73-65 geride girdi. Son çeyrekte ortaya koyduğu sert savunma ve yüksek konsantrasyonla müthiş bir geri dönüşe imza atan Konya Büyükşehir Belediyespor, kritik mücadeleyi 98-94 kazanmayı başardı.

Konya Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 17. hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe Koleji Rams'a konuk oldu.

