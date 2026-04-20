Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, sanat yönetmeni ve akademisyen Uğurcan Çorbacı'nın portre ve moda illüstrasyonlarından oluşan 'Rast' sergisi, Kent Müzeleri Kompleksi Geçici Sergi Salonu'nda açıldı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Sanatseverleri bir araya getiren serginin açılışına, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal, katılımcıları selamlayarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin selamlarını iletti.

Ünal, genç sanatçıların üretimlerinin artmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, 'Genç sanatçıların bu tür sergilerde yer alması bizleri mutlu ediyor. Sanat ve sanatçı yaş ortalamasının gençlere doğru inmesi bizim için çok kıymetli. Büyükşehir Belediyesi olarak genç sanatçıları desteklemeye devam ediyoruz.' dedi.

Serginin içeriğine de değinen Ünal, sanatçının çalışmalarında geçmişte iz bırakan isimleri kendine özgü bir anlatımla ele aldığını belirterek, 'Sanatçının kendine has üslubuyla farklı bir sergi ortaya koyduğunu görüyoruz. Bu anlamda kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Serginin sahibi sanat yönetmeni ve akademisyen Uğurcan Çorbacı ise 'Rast' kavramının doğru zamanda, doğru yerde gerçekleşen karşılaşmalardan ilham aldığını belirterek, portrenin dramatik derinliği ile moda illüstrasyonunun zarafetini bir araya getirdiğini ifade etti.

Çorbacı, dijital üretimin dışına çıkarak mürekkebin daha özgür ve geri dönüşü olmayan doğasıyla çalışmanın kendisi için yeni bir ifade alanı oluşturduğunu dile getirdi.

Sergide yer alan tüm eserlerin elde üretildiğine dikkat çeken Çorbacı, farklı teknikleri bir araya getirerek çok katmanlı bir anlatım dili oluşturduğunu belirtti. Çorbacı, çalışmalarında izleyiciye farklı deneyimler sunmayı amaçladığını ifade etti.

Konuşmasında destek veren kurum ve kişilere teşekkür eden Çorbacı, serginin hayata geçirilmesinde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye, Büyükşehir Belediyesi'ne ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplumsal hafıza ile bireysel anlatımı bir araya getiren sergide, sanatçının portre ve moda illüstrasyonlarından oluşan çalışmaları yer alıyor. Tanıdık yüzlerin ardındaki hikâyeleri görünür kılan eserler, izleyiciye farklı bir bakış açısı sunuyor.

Sergi, portre ve moda illüstrasyonu alanında özgün bir seçki sunarken, sanatseverlerden ilgi gördü.