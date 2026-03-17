Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kadir Gecesi dolayısıyla kentin farklı noktalarında vatandaşlara lokma tatlısı ikram etti.

MERSİN (İGFA) -Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in sevgi ve selamlarını ileten ekipler, Anamur'dan Tarsus'a kadar 13 ilçede yapılan dağıtımlarla vatandaşların Kadir Gecesi'ni kutladı.

Lokma ikramı ile bir araya gelen vatandaşlar, Kadir Gecesi'nin maneviyatını paylaştı. Büyükşehir Belediyesi'nin lokma ikramı vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, birçok vatandaş da sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

GÖKDAL: 'KADİR GECESİ'NİN BEREKETİNİ HEMŞERİLERİMİZLE PAYLAŞMAK İSTEDİK'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda şef olarak görev yapan Başak Gökdal, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadir Gecesi'nde vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Gökdal, il genelinde belirlenen camilerde lokma tatlısı ikramı gerçekleştirdiklerini belirterek, 'Kadir Gecesi'nin manevi atmosferini vatandaşlarımızla birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız bu mübarek gecede paylaşmanın, birlik ve beraberliğin güzelliğini hemşerilerimizle birlikte yaşamak. Küçük de olsa bir ikramla Kadir Gecesi'nin bereketini paylaşmak istedik' dedi.