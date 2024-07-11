Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Türk, FSM Bulvarı'ndaki yeni kliniğinin açılışını seçkin konukların katıldığı şık davetle yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın tanınmış kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarından olan Op. Dr. Pınar Türk, FSM Bulvarı üzerindeki yeni kliniğinde hizmet vermeye başladı.

Kliniğinin açılışını Ayşenur Filiz imzasını taşıyan şık davet organizasyonuyla yapan Türk, çok sayıda meslektaşının yanısıra seçkin bir davetli topluluğunu ağırladı. Açılış kurdelesini Prof. Dr. Mehpare Tüfekçi ve Prof. Dr. Kemal Özkan ile birlikte kesen Op. Dr. Pınar Türk, kendisini bu mutlu günde yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkür etti.