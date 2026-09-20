Spor ve sanat dünyasının buluştuğu görkemli Night Fight Profesyonel Boks & Kick Boks Organizasyonu, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

İSTANBUL (İGFA) - Başarılı futbolcu, oyuncu ve sunucu Nevide Çiçek'in de katılım sağladığı dev gece, iş, sanat ve spor camiasından pek çok tanınmış ismi bir araya getirdi.

Ringdeki nefes kesen mücadeleler büyük bir heyecanla takip edilirken,sanat ve magazin dünyasından sevilen isimler de boy gösterdi.

Popüler şarkıcı Begüm Polat, Eli Türkoğlu, güçlü yorumcu Ferman Toprak ve ekranların tanınan yüzü Esra Sönmezer ve Spiker Sevgi Altan' da bu heyecan dolu akşamı tribünlerden takip edenler arasındaydı.

Sporun ve eğlencenin bir arada yaşandığı bu özel organizasyon, davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.