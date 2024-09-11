Petrol Ürünleri İşveren Sendikası (PUİS) Keşan İlçe Başkanı Onur Güven Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Güven’in açıklaması şöyle; “UTTS 01.01.2025 tarihinde başlıyor. Yaklaşık 7 milyon araç sahibini ilgilendiren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi(UTTS) 01.01.2025 tarihinde başlıyor. Bu sistem ile ticari araçların aldığı yakıt kayıt altına alınmak isteniyor. UTTS sistemi ile Maliye Bakanlığı hangi araca ne kadar yakıt alındığını kontrol ederek, vergi kayıplarının önüne geçmek istiyor.

31.12.2024 tarihine kadar işletmeleri sahip oldukları her araç için darphaneden bir Taşıt Tanıma Birimi (TTB) temin ederek araçlarını kayıt ettirmeleri gerekmektedir. TTB sayesinde ticari araçlar akaryakıt istasyonlarına geldikleri zaman, plakalar manuel olarak yazılmayacak ve otomatik şekilde yazarkasalara gelecektir. UTTS sistemine kayıtlı olmayan araçların akaryakıt fişleri gider olarak kaydedilemeyecektir.

Her Akaryakıt istasyonu en az bir pompasında bu sistemi bulundurmakla yükümlüdür. Akaryakıt istasyonları ve ticari araç sahipleri utts.gov.tr adresini kullanarak kayıtlarını yaptırabilirler. Sistem yıllık abonmanlık olarak çalışacaktır. Akaryakıt istasyonları için öngörülen yıllık abonelik ücreti 50.000 +KDV, ticari araçlar için öngörülen tarife, araç başı 1.810+KDV’dir.

UTTS sistemi ile Maliye Bakanlığı doğru ve akılcı bir yöntemle vergi kayıp kaçağını azaltmak istese de istasyonlara ve ticari işletmelere yüklenen yıllık abonelik bedelleri, ekonomik sıkıntı içinde olan akaryakıt istasyonlarına ve ticari işletmelere yüksek miktarda maddi külfet yüklemektedir. Ayrıca bunun bir sefere özel değil de yıllık olarak alınacak olması bu maddi külfeti dahada çok artırmaktadır.

Biz Akaryakıt istasyon sahipleri olarak Maliye Bakanlığının vergi kayıp kaçağı konusunda atacağı her türlü adımı destekliyoruz. Bu adımlar sayesinde kurallara uyarak çalışmakta olan istasyonlar adil şartlarda rekabet ortamı bulabilecektir.”