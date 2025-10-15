Uzmanlar, uzun süreli oturma ve yanlış duruşun omurga sağlığını tehdit ettiğini belirtti. Doğru duruş alışkanlıkları, egzersiz, uyku pozisyonu ve düzenli doktor kontrolleri öneren Prof. Dr. Onur Yaman, omurga sağlığının yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaman, omurgayı genç tutmanın ilk adımının doğru duruş alışkanlıkları kazanmak olduğunu söyledi.

Uyku pozisyonu ve kaldırma tekniklerinin de omurga üzerindeki baskıyı azaltmada büyük önem taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Yaman, teknoloji kullanımında ekran ve telefon hizasına dikkat etmenin postürü koruduğunu dile getirdi.

Omurganın, insan vücudunun hem destek sistemi hem de hareket merkezi olarak hayati bir rol oynadığını hatırlatan Prof. Dr. Yaman, 'Modern hayatın getirileri olan uzun süreli oturma, yanlış duruş alışkanlıkları ve fiziksel aktivite eksikliği, omurganın sağlığını tehdit edebilir' dedi.

Prof. Dr. Yaman, omurgayı genç ve sağlıklı tutmanın, yalnızca fiziksel görünüşü iyileştirmekle kalmadığını, aynı zamanda genel sağlığı ve hareket kabiliyetini korumaya yardımcı olduğunu vurgulayarak, 'Otururken sandalyede dik oturmak, sırtınızı desteklemek ve ayaklarınızı tam olarak yere basmak çok önemlidir. Ayakta dururken omuzlarınızı geride ve gevşek tutmalı, başınızı ise çok öne çıkarmaktan kaçınmalısınız. Yürürken ileriye bakarak omuzlarınızı rahat tutmak ve dengeli adımlar atmak omurga sağlığınızı destekler' diye konuştu.

Egzersizin, omurga sağlığını korumanın en etkili yollarından biri olduğunun altını çizen Prof. Dr. Yaman, 'Yoga ve pilates gibi esneklik egzersizleri omurganızın dengesini geliştirirken, sırt, karın ve kalça kaslarını güçlendiren egzersizler omurgayı destekleyen kasları kuvvetlendirir. Yürüyüş, yüzme ya da bisiklet gibi aerobik aktiviteler ise kan dolaşımını iyileştirerek omurga dokularının daha iyi beslenmesini sağlar.' dedi.