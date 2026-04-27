İstanbul'un en prestijli etkinlik mekânlarından Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, 2026 sezonunda dünyaca ünlü isimleri ve Türkiye'nin en sevilen sanatçılarını ağırlamaya hazırlanıyor.
İSTANBUL (İGFA) - Mayıs ayı itibarıyla kapılarını açacak olan Harbiye, bu yıl da unutulmaz anlara ve etkileyici performanslara ev sahipliği yapacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, 2026 yılında Türk müziğinin güçlü temsilcileri ile zenginleşen bir sezon için geri sayıma başladı. İstanbul'un simge mekânlarından olan tarihi sahne, dev prodüksiyonlar ve heyecanla beklenen performanslarla sanatseverlere unutulmaz bir yaz vaat ediyor.ŞEHRİN KÜLTÜR MİRASI MODERN
İstanbul'un kültür sanat hafızasında özel bir yere sahip olan Harbiye Açık Hava, her yaz binlerce müzikseveri eşsiz bir atmosferde bir araya getiriyor.
Yaz sezonu boyunca hem yerli müziğin dev isimlerine hem de uluslararası yıldızlara ev sahipliği yapacak olan Harbiye, zengin seçkisiyle İstanbul'un kültür sanat takvimine yön verecek. Pop müzikten klasik müzik resitallerine, cazın büyüleyici tınılarından görkemli sahne şovlarına kadar geniş bir yelpaze izleyiciyle buluşacak.
İŞTE MAYIS AYI ETKİNLİK TAKVİMİ
02.05.2026 - Anıl Durmuş
03.05.2026 - Gülşen
04.05.2026 - Yıldız Tilbe
05.05.2026 - Derya Bedavacı
06.05.2026 - Yıldız Tilbe
08.05.2026 - An Epic Symphony: Cem Adrian
09.05.2026 - Faun
10.05.2026 - Berkay
11.05.2026 - Edis
12.05.2026 - An Epic Symphony: Hayko Cepkin
14.05.2026 - Ebru Yaşar
15.05.2026 - Mor ve Ötesi
16.05.2026 - Murat Karahan - Sezen Aksu Şarkıları
17.05.2026 - Nazan Öncel
18.05.2026 - Funda Arar & Kubat
21.05.2026 - Düş Sokağı Sakinleri
22.05.2026 - Sibel Can
23.05.2026 - Sibel Can
24.05.2026 - Hande Bizi Sezen'e Götür Senfonik Konser
25.05.2026 - Hande Bizi Sezen'e Götür Senfonik Konser
30.05.2026 - An Epic Symphony: Pentagram