Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat alanında marka organizasyonlarından biri olan 64'üncü Uluslararası Bursa Festivali'nde Türkçe rap ve trap müziğin yükselen isimlerinden Poizi, sahne performansı ve sevilen parçalarıyla Bursalı müzikseverlerden tam not aldı.

BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 64'ncü Uluslararası Bursa Festivali, dördüncü etkinliğinde Türkçe rap ve trap müzik sevenleri buluşturdu. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan Poizi konserine binlerce genç akın etti.

Sahneye 'Perde' adlı şarkısıyla çıkan Poizi, ilk dakikalardan itibaren Açıkhava'daki coşkuyu yükseltti. Sanatçı gece boyunca 'Kimseler Duymasın', 'Çok Güzel Gülüyorsun', 'Uyuyamadın Dimi?', 'Hainsin', 'Başımda Belalar', 'Çıkar Biri Karşıma', 'Yapar mısın?' ve 'Artık Sen Yoksun' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

Özellikle genç müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Açıkhava adeta dev bir koroya dönüştü. Poizi'nin şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden dinleyiciler, cep telefonlarının ışıklarıyla da geceye renk kattı. Kendine özgü tarzı ve yüksek sahne enerjisiyle beğeni toplayan Poizi, konser sonunda hayranlarından uzun süre alkış aldı. Müziğin ritminin bir an olsun düşmediği konser, Bursalılara festival coşkusunu doyasıya yaşattı.

Konser sonunda açıklama yapan sanatçı Poizi, 'Bu, Bursa'daki ikinci konserimizdi. Yine çok güzel geçti ve harika bir atmosfer vardı. Bursa'yı gerçekten seviyorum. Böylesine uzun soluklu bir organizasyonun parçası olmak benim için gurur verici. Yıllar boyunca aynı heyecanı paylaşabilmek ve bu yolculuğun içinde yer almak gerçekten çok güzel bir his' şeklinde konuştu.

Gecenin sonunda BKSTV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nilüfer Çevikel, Poizi'ye gecenin anısına çiçek takdim etti.