Mabel Matiz, iki gece üst üste Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda kapalı gişe gerçekleşen muhteşem konserleriyle yine adeta esti gürledi, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

İSTANBUL (İGFA) - Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşen konserlerde yaklaşık 5 bin müziksever her iki gece de alanı hıncahınç doldururken, Mabel Matiz'in sevilen şarkıları dev bir koro eşliğinde hep bir ağızdan söylendi.

Sanatçı, eski ve yeni hitlerini harmanladığı geniş repertuvarıyla konserin temposunu ilk dakikalardan itibaren zirveye taşıdı. 'Fan', 'Numaracı' ve 'Antidepresan' gibi yüksek enerjili şarkılar coşkuyu doruğa çıkarırken, 'Müphem' ve 'Sarmaşık' ise Açıkhava'yı duygusal ve dingin bir atmosfere bürüdü.

İlk gecenin en büyük sürprizi, Mabel Matiz'in sahnesine Yeni Türkü'nün solisti Derya Köroğlu'nu davet etmesi oldu. İkilinin gerçekleştirdiği nostaljik ve zamansız düet, izleyicilere duygu dolu anlar yaşatırken dakikalarca ayakta alkışlandı.

İkinci gecede ise sahnenin konuğu Rober Hatemo oldu. Mabel Matiz ve Rober Hatemo, geceye damga vuran 'Karakol' ve 'Senden Çok Var' şarkılarını birlikte seslendirerek büyük beğeni topladı.

Gece; etkileyici ışık şovları, titizlikle hazırlanan sahne görselleri ve iddialı kostümleriyle görsel bir şölene dönüşürken, Mabel Matiz'in seyircisiyle kurduğu sıcak ve samimi diyaloglar da Harbiye'de unutulmaz iki geceye imza attı.