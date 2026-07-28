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Melike Şahin'in iki gece üst üste vereceği konserin biletleri günler öncesinden tükendi.

'Tüm selamlarımı, sevgilerimi Filenin Sultanlarına gönderiyorum' sözleriyle büyük alkış alan Melike Şahin, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda iki gece üst üste sahne alacak.

İSTANBUL (İGFA) - Salih Balta imzalı kostümüyle de büyük beğeni toplayan sanatçı, konser sırasında 2026 FIVB Milletler Ligi şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı sahneden alkışlattı.

Yenilenen sahne tasarımıyla seyircisinin karşısına çıkan Melike Şahin, söylediği şarkılarla kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

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