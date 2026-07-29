Türk pop müziğinin en özel kadın şarkı yazarı ve yorumcularından Melike Şahin, iki akşam üst üste tüm biletleri tükenen Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu konserlerinde binlerce müzikseverle buluştu.

İSTANBUL (İGFA) - Konser öncesinde seyircilerine sürpriz yapan Melike Şahin, her koltuğa el yazısıyla kaleme aldığı bir mektup bıraktırdı. Anne olmadan önceki son konserlerinde dinleyicileriyle bir araya gelmenin mutluluğunu paylaşan Melike Şahin, 'Söylediğim tüm şarkılar size, bana ve karnımdaki oğluma şifa olsun' sözleriyle salondaki izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Gecenin en çok konuşulan anlarından biri ise Melike Şahin'in bu yılki Harbiye konserleri için seçtiği sürpriz cover oldu. Sanatçı, ilk kez Demet Sağıroğlu'nun sesinden dinleyiciyle buluşan, 'Arnavut Kaldırımı' şarkısını güçlü yorumu ve sahnedeki duygusuyla seslendirerek büyük alkış aldı.

Kalplere dokunan şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Melike Şahin, 3 ve 13 Ağustos 2026 tarihlerinde yeniden Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak.