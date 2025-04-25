İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün ultra maraton yüzücüsü Emre Erdoğan, “Ocean’s 7” parkurunun beşinci etabı olan Yeni Zelanda Cook Boğazı’nı da geçerek hayaline bir adım daha yaklaştı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün “Okyanuslar Fatihi” lakaplı ultra maraton yüzücüsü Emre Erdoğan, Dünya Açık Su Yüzme Birliği tarafından dünyanın en zorlu okyanus geçişleri olarak tanımlanan “Ocean's 7” açık deniz rotalarının yedisini de tamamlayan dünyadaki 35’inci sporcu olma hedefine bir adım daha yaklaştı.

Parkurun beşinci etabı olan Yeni Zelanda Cook Boğazı’nı da geçen Erdoğan, İzmir’e bir gurur daha yaşattı. Erdoğan, 26 kilometrelik Cook Boğazı geçişini 6 saat, 8 dakika, 25 saniyede tamamladı ve parkuru en hızlı geçen Türk yüzücü oldu.

YUNUSLAR DA EŞLİK ETTİ

13,8 ile 14,8 derece arasında değişen düşük su sıcaklığı, yoğun denizanası varlığı, güçlü deniz akıntıları gibi son derece zorlu koşullarda inanılmaz bir mücadele ortaya koyan deneyimli yüzücü, okyanusların en saldırgan türü olarak bilinen büyük beyaz köpekbalığı tehlikesine rağmen denizden çıkmadı ve yarışı tamamladı. Tüm okyanus geçişlerini üzerinde soğuğa ve deniz canlılarına karşı koruma sağlayan bir donanım olmaksızın tamamlayan Emre Erdoğan’a Cook Boğazı geçişinde yunuslar da eşlik etti.

Ağustos ayında geçmeyi planladığı Kuzey Kanalı için hazırlıklarına ara vermeden başlayan Emre Erdoğan’ın Celal Atik Spor Salonu Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirdiği ilk antrenmana, haziran ayında Manş Denizi’ni geçmeye hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin otizmli maraton yüzücüsü Tuna Tunca da eşlik etti. Cebelitarık, Manş Denizi, Catalina Kanalı, Tsugaru ve Cook Boğazı’nı başarıyla geçen Emre Erdoğan, Kuzey Kanalı (İskoçya-Kuzey İrlanda) ile Molokai (Hawaii) geçişlerini de tamamladığı takdirde 7’li seriyi tamamlayan ilk Türk olacak.

ÜÇLÜ TAÇ

Eylül 2015’te henüz 29 yaşında iken Cebelitarık Boğazı’nı, Temmuz 2016’da ise 9 saat 35 dakikalık muhteşem derecesiyle Manş Denizi’ni geçen Emre Erdoğan, 30 Temmuz 2017’de Catalina Adası’ndan Los Angeles’a gece karanlığında 33 kilometre yüzerek en zorlu etaplardan birini daha geçti. 20 Ağustos 2019’da Pasifik Okyanusu’nun en tehlikeli parkurları arasında gösterilen Japonya’daki Tsugaru Boğazı’nı 7 saat 16 dakikada tamamlayan Emre Erdoğan, 30 Ağustos 2023’te tarihi bir başarıya daha imza attı. 47 kilometre uzunluğundaki Manhattan Adası’nın çevresini 7 saat 3 dakika 50 saniyede tamamlayan rekortmen yüzücü Üçlü Taç (Triple Crown) unvanının da sahip oldu. Emre Erdoğan, Haziran 2024’te 36 kilometrelik Capri-Napoli Yüzme Ultra Maratonu'nu da birinci bitirdi.

Cook Strait geçişi sürecinin hem fiziksel hem de mental açıdan zorlu geçtiğini ifade eden Erdoğan, yolculuk öncesi babasının rahatsızlanmasının da kendisini mental olarak etkilediğini belirtti. Zorlu hava ve deniz koşullarına rağmen geçişi tamamlamayı başaran Erdoğan, “Bazen vazgeçmemek ve kararlı olmak her şeyin önüne geçiyor. Bu mücadeleden başarılı çıkıp Türkiye rekoruna imza atmak gurur verici” dedi.

ANTRENMAN VE DİSİPLİN: BAŞARININ TEMEL TAŞI

Erdoğan, antrenman temposuna da dikkat çekerek başarısının arkasındaki en büyük etkenin düzenli ve yoğun hazırlık süreci olduğunu vurguladı. Haftada ortalama 14 saat, zaman zaman 22 saate çıkan antrenmanlar yaptığını belirten Erdoğan, “Bu işin temeli çalışmak. 'En iyisini um, en kötüsünü bekle' mottosuyla hazırlanıyorum” ifadelerini kullandı. Genç sporculara da seslenen Erdoğan, “Sporcular konfor alanından çıkmadan gelişemez. Açık su yüzücüsüysen sadece düz denizde değil, dalgalı ve soğuk sularda da yüzmelisin. Yarışlardan ders çıkarmak en önemli kazanımdır” diye konuştu.