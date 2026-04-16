ABD Türkiye Cumhuriyet Büyükelçisi Thomas J. Barrack, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

ANKARA (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırılara ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

ABD'nin Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas J. Barrack, saldırılarda masum öğrenciler ile bir öğretmenin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını belirtti.

Barrack açıklamasında, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerini ileterek yaralılara acil şifalar diledi. ABD'nin, yaşanan bu olaylar karşısında yas tutan Türk halkının acısını paylaştığını ifade etti.

Açıklamada, saldırılar 'anlamsız şiddet eylemleri' olarak nitelendirildi.