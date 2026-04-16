BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ile yapılan görüşmede, savunma ve havacılık alanında iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Naci Çağlar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'nu ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, üniversitede yürütülen akademik çalışmalar, araştırma projeleri ve nitelikli insan kaynağı yetiştirme hedefleri ele alındı. Taraflar özellikle ileri malzeme teknolojileri, insansız sistemler ve yapay zekâ destekli tasarım ve üretim süreçlerinde iş birliği potansiyelini değerlendirdi.

Toplantıda ayrıca, üniversitenin teknoloji geliştirme bölgesi olan Bursateknopark'ın genişleme süreci kapsamında ortak Ar-Ge yatırımları ve savunma sanayiine yönelik yenilikçi girişimlerin desteklenmesi konuları da gündeme geldi. Görüşme sonunda, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirecek ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda karşılıklı mutabakata varıldığı bildirildi.

Rektör Çağlar, ev sahipliği ve katkıları dolayısıyla Mehmet Demiroğlu'na teşekkür ederek, kurulacak iş birliklerinin Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığına katkı sağlamasını temenni etti.