Anadolu müziğini dünyaya tanıtan caz sanatçısı Okay Temiz, kendi yaptığı ve müziklerinde kullandığı 21 enstrümanı Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’ne bağışladı.BURSA (İGFA) - Okay Temiz, sergi açılışının yapıldığı gecede Prof. Dr. Mehmet Ali Sanlıkol, Bulut Gülen ve Kağan Yıldız ile birlikte muhteşem bir konser verdi.

Geçmişten günümüze yüzlerce enstrümanın bulunduğu Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi, her geçen gün koleksiyonunu büyütüyor. Caz müziğinin duayenlerinden Okay Temiz, kendi yaptığı ve müziklerinde kullandığı 21 enstrümanı müzeye bağışladı. Aynı zamanda Osmanlı dönemi yapımı tarihi bir piyano ile özel üretim bir çeng de müzeye kazandırıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, eşi Nuray Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ile Zerrin Güleş, Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız açılış öncesi müzenin küratörü, besteci ve akademisyen Prof. Dr. Mehmet Ali Sanlıkol ile müzeyi gezdi.

Gecede konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer’in kültürüyle, sanatıyla apayrı bir kent olduğuna vurgu yaptı. Başkan Şadi Özdemir, 2021 yılında açılan müzeye Sanlıkol ailesinin verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek, “Prof. Dr. Mehmet Ali Sanlıkol’un dünyanın birçok yerinden getirdiği eserleri burada sergiliyoruz. Müzemize yeni enstrümanlar da eklenmeye devam ediyor. Sanatçı Okay Temiz, 21 enstrümanını da bağışladı. Kendisine de teşekkür ederiz” dedi. Başkan Şadi Özdemir, müzenin büyümesi için katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

MÜZEYE TARİHİ BİR PİYANO VE ÖZEL ÜRETİM ÇENG DE EKLENDİ

Müzenin proje direktörü ve küratörü Prof. Dr. Mehmet Ali Sanlıkol da, ana koleksiyonun babası Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol’a ait olduğunu hatırlattı. O dönem Nilüfer Belediye Başkanı olan Mustafa Bozbey ile müzenin oluşumu için yola çıktıklarını ifade eden Sanlıkol, “Biz zaman zaman buraya eklemeler de yapıyoruz. Bunun yanı sıra bizi arayıp kıymetli eserlerini bağışlayanlar da var. Nafia Eser Teker de tarihi bir piyano hediye etti. Türkiye tarihine ışık tutan bir enstrüman” dedi. Müzeye, özel üretim bir çengin de kazandırıldığını dile getiren Sanlıkol, “Ceng sazı, eski bir Osmanlı arpi. O zamanlar yaygın bir saz. Aynı zamanda hocam olan Robert Labaree’ye ait enstrüman da müzemizde yerini aldı” diye konuştu.

“BABAM, SÜREKLİ YAŞAMASINI İSTERDİ”

Mehmet Ali Sanlıkol, sanatçı Okay Temiz’in de enstrümanlarının da müzeye kazandırıldığını belirterek şöyle konuştu: “Okay Temiz’i, Türk filmlerinde ben kendisini tanımadan onun müziklerini duydum. Aklıma kazınmış. Sonradan öğrendim. Sonradan Okay abi ile beraber birçok konser de yaptık.”

3-4 ay önce gazetede Okay Temiz’in bir röportajını gördüğünü ve enstrümanlarını sergileyeceği bir müze arayışı içinde olduğunu öğrendiğini anlatan Sanlıkol, “Ben de bunun üzerine hemen aradım. Biz bundan şeref duyarız. Babamın vizyonu da böyle bir vizyondu. Buranın sürekli yaşaması isterdi” dedi.

Sanatçı Okay Temiz ise konuşmasında kendisi için çok özel ve mutlu bir gün olduğunu söyledi. Nilüfer Belediyesi’nin örnek bir belediye olduğuna vurgu yapan Temiz, belediyeye destekleri için teşekkür etti.

AÇILIŞA ÖZEL KONSER

Konuşmaların ardından Okay Temiz açılışa özel bir konser verdi. Temiz’e piyano ve vokalde, besteci ve akademisyen Prof. Dr. Mehmet Ali Sanlıkol, trombonda Bulut Gülen ve akustik basta Kağan Yıldız’ın eşlik ettiği muhteşem bir konser verdi.