Ankara Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan gençlerle buluştu. Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Gençler Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ adlı programa katılan Özarslan, gençlerin sorduğu tüm sorulara yanıt verdi.ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nde gençlerin sorularını yanıtladı.

Söyleşi programı başlamadan önce gençlere seslenen Özarslan, “Gençler bizim geleceğimizi emanet edeceğimiz ışığımız. Bu ışığı daha da parlatmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Sizlerle burada buluşmuş olmaktan çok mutluyum. Bana tüm içtenliğinizle istediğiniz soruyu sormaktan çekinmeyin. Davası insanlık davası olan bir bakış açısı ile tüm sorularınızı bütün şeffaflığı ile yanıtlayacağım” dedi.

Başkan Özarslan’a ait özgeçmişin okunmasının yanı sıra Özarslan’ın halk ile iç içe olduğu anlardan derlenen görüntülerin yer aldığı bir video gösterimi yapıldı.

Tamamen doğaçlama şekilde ilerleyen söyleşi programında Özarslan, gençlerin tüm sorularını içtenlikle cevapladı. Soruları yanıtlarken proje ve planlarına da yer veren Özarslan, özellikle eğitim ve istihdam konularına vurgu yaptı. Göreve gelir gelmez Keçiören’de ki çöp sorununa çözüm bulduklarını kaydeden Özarslan, “Şuan yaptığımız çalışmalar neticesinde ulaşım problemini çözmek ve kentsel dönüşümü ranta yönelik değil vatandaşımızın yararına olacak şekilde revize ediyoruz. Kısa süre içerisinde herkes görecek daha yaşanabilir modern bir Keçiören oluşacak. Bunların yanı sıra gençlerimiz için kütüphaneler, yaş almış büyüklerimiz için lokaller, başımızın tacı kadınlar için lokaller, engelli kardeşlerimiz için bir rehabilitasyon merkezi açacağız” dedi.

Sokak hayvanları konusunda belediyenin bir çalışmasının olup olmadığını soran gençlere, kısa süre önce mama üretim tesisinin açılışını yaptıklarını söyleyen Özarslan, “Can dostlarımız tabi ki gündemimizde var. Kısa süre önce açılışını yaptığımız mama üretim tesisimiz sayesinde sokakta yaşayan can dostlarımızın ciddi derecede yeme ihtiyacını karşılıyoruz. Ayrıca projesine başladığımız 25 dönüm doğal yaşam alanımızda sokak hayvanlarını sağlıklı ve güvenli bir şekilde misafir edeceğiz” dedi