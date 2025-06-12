Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) desteklediği ve sektöründe dünyanın en önemli fuarlarından olan Automechanika İstanbul, Türkiye ve dünyadan otomotiv firmaları yeni iş ve proje bağlantıları için buluşturdu.BURSA (İGFA) - TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 12-15 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Automechanika İstanbul Fuarı’na yaklaşık 676'sı Türkiye'den olmak üzere 1.500 firma katılıyor.

ÇELİK: “TÜM TEDARİK ZİNCİRİMİZ İÇİN GÜÇLÜ İŞ BAĞLANTILARI SUNUYOR”

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik “Otomotiv satış sonrası değer zincirinin tamamını bir araya getiren ender fuarlardan biri olan Automechanika, sektörümüzdeki en son yenilikleri keşfetmek, yeni iş bağlantıları kurmak, distribütörlük ve bayilik fırsatlarını değerlendirmek ve pazardaki güncel eğilimleri takip etmek için eşsiz bir platform sunuyor. Automechanika’nın bu yıl da üretim, dağıtım, bakım ve onarım da dahil olmak üzere tüm tedarik zincirimiz için güçlü iş bağlantıları ve en güncel teknolojik bilgi alışverişi sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

ETKİNLİK ALANLARINDA EN YENİ TRENDLER SERGİLENECEK

Automechanika Fuarında parça ve sistemlerden elektronik ve bağlanabilirlik çözümlerine, aksesuar ve özelleştirmeden arıza tespit ve onarıma ve otonom sürüşten mobilite servislerine kadar çok sayıda ürün grubunda en son teknolojik yenilikler sergileniyor. Otomotiv tedarik sanayii, üreticiler, distribütörler, yedek parça satıcıları, tamir atölyeleri, servis istasyonları, filo yöneticileri ve otomotiv tutkunları gibi geniş bir hedef kitleye hitap eden fuarın on binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor.

Fuarda Automechanika Academy, Innovation 4 Mobility ve Detaling Arena alanlarında dünyanın farklı ülkelerinden gelen katılımcılara Türk otomotiv endüstrisinin satış sonrası endüstrisindeki gücünü yansıtan etkinlikler ve konferanslar düzenlenecek. Bu kapsamda Academy alanında fuar süresi boyunca sektördeki son gelişmeler, trendler ve teknolojilere yönelik bilgi vermek amacıyla çeşitli panel ve konferanslar düzenlenecek. Innovation4 Mobility deneyim alanında elektrikli araçların bakım ve onarımına yönelik son teknolojileri içeren uygulamalar yapılacak. Yine Detailing Arena’da ise araç kaplama ve cam filmi kaplamaları yapılacak ve yarışmalar düzenlenecek. Ayrıca Premium etkinlik alanında da üniversite öğrenci kulüpleri tarafından geliştirilen teknolojiler ve araçlar sergilenecek.