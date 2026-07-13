Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) tarafından Ayvalık ilçesi Ali Çetinkaya Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kanalizasyon hattı göçüğü, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yaklaşık 36 saatlik çalışmayla giderildi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) ekiplerinin yürüttüğü aralıksız çalışmalarla Ayvalık ilçesi Ali Çetinkaya Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kanalizasyon hattı göçüğü, ekiplerin kapsamlı müdahalesiyle giderildi.

Kanal taşması ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık 36 saat boyunca gece gündüz demeden sürdürülen çalışmalar sonucunda hasarlı hattı tamamen yenileyerek yeniden hizmete açtı.

OLASI DAHA BÜYÜK SORUNLARIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Atatürk Bulvarı üzerinde yaşanan kanal taşması ihbarının ardından olay yerine ulaşan ekipler, ilk olarak hattın açılması için müdahalede bulundu.

Ancak yapılan tüm çalışmalara rağmen hattın açılamaması üzerine bölgede kapsamlı teknik inceleme gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde kanalizasyon hattında göçük oluştuğu tespit edilirken, arızanın çevre sağlığı ve altyapı güvenliği açısından daha büyük sorunlara yol açmaması için vakit kaybetmeden kapsamlı onarım çalışması başlatıldı.

Ekipler, göçük meydana gelen hattın bulunduğu bölgede kontrollü kazı çalışması gerçekleştirerek, eski ve kullanılamaz hale gelen kanalizasyon borularını söküp yerine yeni hat imalatını yaptı.

BASKİ EKİPLERİ HIZLI MÜDAHALEYLE ALTYAPIYI YENİLEDİ

Yaklaşık 36 saat boyunca kesintisiz devam eden çalışmalar süresince BASKİ Genel Müdür Yardımcısı Nuri Çaynak ile Ayvalık Şube Müdürü Ayfer Solmaz da sahada bulunarak ekiplerin çalışmalarını yakından takip etti.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için ekiplerin koordinasyonunu sağlayan BASKİ Genel Müdür Yardımcısı Nuri Çaynak, özellikle yaz aylarında Ayvalık'ın nüfusunun katlanarak arttığını, bu durumun altyapı sistemleri üzerindeki yükü de önemli ölçüde artırdığını ifade ederek, 'Vatandaşlarımızdan gelen her ihbarı titizlikle değerlendiriyor, olası arızalara en kısa sürede müdahale ediyoruz. Ayvalık'ta yaz sezonu boyunca ekiplerimiz 7 gün 24 saat görev başında. Artan nüfusun oluşturduğu yoğunluğu göz önünde bulundurarak tüm ekiplerimizle teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan hizmet almaya devam etmesini sağlamaktır.' dedi.

Onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede yol yıkama, temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri de gerçekleştirildi. Böylece hem çevre sağlığı açısından gerekli önlemler alınırken hem de Atatürk Bulvarı kısa sürede güvenli şekilde yeniden trafiğe ve yaya kullanımına açıldı.