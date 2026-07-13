Muğla Büyükşehir Belediyesi, bin 662 personelini kapsayan 95 bin TL nakit ve 5 bin TL para puandan oluşan toplam 100 bin TL değerindeki banka maaş promosyonu için imzaları attı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ bünyesinde çalışan bin 662 memur ve işçiyi ilgilendiren promosyon anlaşması için Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binası'nda imza töreni düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliğinde düzenlenen imza törenine banka yöneticileri, sendika başkanları ve basın mensupları katıldı.

Promosyon imza töreninde konuşan Başkan Aras, Muğla için emek veren işçi ve memurları ekonomik olarak bir nebze olsun rahatlatacak güzel bir meblağa imza atmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi ve çalışanların haklarını koruyan, onların refahını artıran her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceklerini belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ'de çalışan bin 662 memur ve işçiyi ilgilendiren banka maaş promosyon ihalesi 6 Temmuz 2026'da yapıldı ve 6 banka katıldı.

T.C Ziraat Bankası'nın kazandığı banka maaş ihalesi ile Büyükşehir ve MUSKİ çalışanlarına 42 ay sürelik olmak üzere 5 bin TL para puanla 100 bin TL ödeme yapılacak. Memur ve işçiler banka promosyonlarını Ağustos ayı içerisinde alacak.

ŞUBE MÜDÜRÜ ÇINAR UZUN: 'İMZALANAN PROTOKOLÜN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM'

Banka maaş promosyon imza törenine konuşan T.C. Ziraat Bankası Muğla Şube Müdürü Çınar Uzun, yapılan ihale sürecinin karşılıklı iş birliği ve şeffaflık anlayışı içerisinde tamamlandığını belirterek, 'Mevcut ekonomik koşullar değerlendirildiğinde çalışanlarımız için oldukça iyi bir promosyon tutarına ulaşıldı. Bankamızın teknik ve mali imkânları doğrultusunda sunulabilecek en yüksek teklifi vererek bu süreci sonuçlandırdık. İmzalanan protokolün Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum.' dedi.