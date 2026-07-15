Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Sadettin Hülagü, ilk imza sahibi olduğu 'Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'ndaki görüşmelerinin tamamlandığını açıkladı. Teklifle, 2022'deki öğrenci affından yararlanmasına rağmen eğitimini tamamlayamayanlara yeniden öğrenim hakkı tanınıyor.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Sadettin Hülagü, ilk imza sahibi olduğu **'Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'**nin TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'ndaki görüşmelerinin tamamlandığını duyurdu.

Hülagü, komisyon görüşmeleri sırasında yapılan değişiklikle öğrenci affının kapsamının genişletildiğini belirterek, 2022 yılında çıkarılan öğrenci affından yararlanmasına rağmen çeşitli nedenlerle eğitimini tamamlayamayan öğrencilerin yeniden üniversitelerine dönebilmelerinin önünün açıldığını ifade etti. Kanun teklifinde akademisyenleri ilgilendiren önemli düzenlemelerin de yer aldığını kaydeden Hülagü, öğretim üyelerinin emeklilik sonrasında sözleşmeli statüde görev yapabilmelerine ilişkin yeni hükümler getirildiğini bildirdi.

Teklifin yükseköğretimde kaliteyi artırmayı, akademik emeği ve liyakati güçlendirmeyi, üniversitelerin bilimsel üretim kapasitesini desteklemeyi amaçladığını vurgulayan Hülagü, düzenlemenin öğrenciler, akademi camiası ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti.

İlk imza sahibi olduğum 'Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimizin' Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonundaki görüşmelerini tamamladık.



Komisyon görüşmeleri sırasında öğrenci affının kapsamını genişlettik. Böylece 2022: pic.twitter.com/ffdUyTB7Bt İçişleri Çankaya'yı görevden uzaklaştırdı! İçeriği Görüntüle July 15, 2026