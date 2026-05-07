Keşan'da baharın gelişi ve Hıdırellez coşkusu, Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen özel bir programla kutlandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Atatürk Ortaokulu'nda, bölge protokolünün katılımıyla 'Bahar Şenliği Kutlama Programı' gerçekleştirildi.

Öğrencilerin hazırladığı gösterilerle renklenen etkinlik, geleneksel Hıdırellez ateşinin yakılmasıyla sona erdi. Baharın gelişini kutlamak ve birlik beraberlik ruhunu pekiştirmek amacıyla düzenlenen şenlik, geniş bir katılıma sahne oldu.

Programa Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, İpsala İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin büyük bir heyecan ve mutlulukla hazırladığı birbirinden renkli etkinlikler, sürprizler ve gösteriler katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Programın sonunda, Hıdırellez geleneğine uygun olarak Hıdırellez ateşi yakıldı ve baharın gelişi geleneksel bir coşkuyla kutlandı.

Okul yönetimi, organizasyonda emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerini sundu.