'Yeşil Vatan, Mavi Gelecek' temasıyla düzenlenen '18'inci Uluslararası MEB Robot Yarışması' Antalya'da başladı.

ANTALYA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, TÜBİTAK ve TİKA iş birliği ile düzenlenen Robot Yarışması ile mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması, toplumda bu alanda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

8 Mayıs'a kadar sürecek yarışma; ortaokul seviyesinde 4, lise ve üniversite seviyesinde 12 olmak üzere toplam 16 kategoride yapılacak. Kategoriler arasında 'Su Üstü Robot', 'Endüstriyel Robotik Kol', 'Hızlı Çizgi İzleyen', 'İnsansız Hava Aracı (Mini Drone)', 'Labirent Ustası', 'Mini Sumo', 'Otonom Araç', 'RC Sabit Kanat Uçak', 'Su Altı Robot (SAR)' gibi başlıklar yer alıyor.

Bu yıl 'Yeşil Vatan, Mavi Gelecek' temasıyla gerçekleştirilen yarışmaya 81 ilden ve 23 ülkeden toplam 17 bin 994 yarışmacı ve 5 bin 855 robot başvurusu alındı.

Gençlerde teknoloji alanında farkındalık oluşturulması hedefiyle 2007 yılından bu yana düzenlenen yarışmada Türkiye ve dünyadan gençlerin yapay zekâ ve robot teknolojisi alanındaki projeleri sergileniyor.