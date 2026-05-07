Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Antalya'daki Emel Sevgi Taner İlkokuluna sürpriz bir ziyaret yaparak öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'da öğrenciler ve öğretmenler tarafından okul bahçesinde coşkuyla karşılanan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul bahçesindeki kermes alanını gezdikten sonra velilerle sohbet etti.

Sınıfları da ziyaret eden Tekin, sınıflarda minik öğrencilerle keyifli dakikalar geçirdi. Öğrencilerle sohbet eden ve sorularını yanıtlayan Tekin, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Bakan Tekin ardından, öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelerek eğitime dair istişarelerde bulundu. Ziyaretin sonunda Bakan Tekin öğretmen, öğrenci ve velilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. Öğretmen ve öğrenciler, Tekin'in sürpriz ziyaretinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi. Bakan Yusuf Tekin'e okul ziyaretinde Antalya Valisi Hulusi Şahin, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı M. Bilal Macit ve İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş de eşlik etti.

Okul ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Tekin, 'Her öğrencimiz kendi merakıyla, kendi gelişim ritmiyle, kendi anlam dünyasıyla en kıymetlilerimizdir. Maarif ailesi olarak, memleketimizin istikbali olan çocuklarımızı yarınlara en mücehhez şekilde hazırlamaya gayret ediyoruz. Bizleri sevinçle karşılayan çocuklarımıza teşekkür ediyor, değerli öğretmenlerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.' dedi.