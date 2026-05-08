Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek öncülüğünde hazırlanan 2026-2027 İl Faaliyet Planı'nda akademik başarıdan kültür-sanata, yatırımlardan hayırsever desteklerine kadar birçok alanda dikkat çeken hedefler yer aldı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim dönemine ilişkin kapsamlı faaliyet planını kamuoyu ile paylaştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek'in koordinasyonunda hazırlanan planda, Ağrı genelindeki okul, öğrenci, öğretmen ve derslik kapasitesine ilişkin bilgilerle birlikte akademik başarıyı artırmaya, kültür, sanat ve spor faaliyetlerini geliştirmeye, okul-aile iş birliğini güçlendirmeye ve eğitim yatırımlarını genişletmeye yönelik hedefler yer aldı. 'Köklü Geçmişten Aydınlık Geleceğe' temasıyla hazırlanan plan, ilin eğitim vizyonunu ortaya koyması bakımından önem taşıyor.

EĞİTİMDE YENİ DÖNEM HEDEFLERİ BELİRLENDİ

Plan kapsamında Ağrı'da 1.004 okul, 133 bin 661 öğrenci, 8 bin 492 öğretmen ve 6 bin 980 derslik bulunduğu bilgisi paylaşıldı. LGS ve YKS akademik başarı artırma çalışmaları kapsamında ATAK 04 projesiyle 2026 yılında il net ortalamasının yüzde 10 artırılması, 2027 yılında ise akademik takviye ve kalite projesiyle il net ortalamasının yüzde 20 yükseltilmesi hedefleniyor.

Kültür, sanat ve spor faaliyetlerinde de önemli hedefler belirlendi. 2026 yılında 500 bin kitabın okul kütüphanelerine kazandırılması, 2027 yılında bu sayının 1 milyona çıkarılması planlanıyor. Ayrıca 2026'da en az 15 bin öğrenciye, 2027'de ise en az 50 bin öğrenciye enstrüman eğitimi verilmesi hedefleniyor. Spor alanında ise mevcut spor kulübü sayısının 75'e, 2027'de ise en az 150'ye çıkarılması amaçlanıyor.

OKUL-AİLE İŞ BİRLİĞİ VE SOSYAL PROJELER ÖNE ÇIKTI

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün faaliyet planında okul-aile iş birliği çalışmalarına da geniş yer verildi. 2026 yılında 50 bin veli ziyareti, 2027 yılında ise 70 bin veli ziyareti yapılması hedefleniyor. 'Okulum Beni Bekler' projesiyle devamsız öğrencilerin okula kazandırılması amaçlanırken, 'Üreten Anneler Projesi' kapsamında 10 bin anneye ihtiyaç duydukları konularda eğitim verilmesi planlanıyor.

Proje ile ayrıca yoğurt, ayran, tereyağı, sabun, hediyelik eşya ve un gibi ürünlerin üretimi üzerinden annelerin istihdama katılımının desteklenmesi hedefleniyor. Bu yönüyle plan, yalnızca öğrencileri değil, aileleri ve özellikle anneleri de eğitim sürecinin aktif paydaşı haline getirmeyi amaçlıyor.

YATIRIM VE HAYIRSEVER DESTEĞİYLE EĞİTİM ALTYAPISI GÜÇLENECEK

Faaliyet planında eğitim yatırımları da önemli başlıklar arasında yer aldı. 2026 yılında 136 derslik, 100 kişilik 1 pansiyon ve 1 spor salonu yapılması hedeflenirken, 2027 yılında 200 derslik, 1 öğretmenevi ve 3 spor salonunun eğitim altyapısına kazandırılması planlanıyor.

Hayırsever yatırımları kapsamında ise 100 kapasiteli 1 uygulama oteli, 16 derslikli lise ve 8 derslikli ilkokulun yapılması hedefleniyor. Bilimsel faaliyetler alanında 2026 yılında 50 bin ziyaretçiye yönelik 'Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği', 2027 yılında ise 75 bin ziyaretçiye yönelik benzer bir etkinlik düzenlenmesi planlanıyor.