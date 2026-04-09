ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Eşref Rüya' dizisinde 'Kadir Baba' karakterini canlandıran oyuncu Görkem Sevindik'i telefonla arayarak, İsrail'in Filistinli esirlerin idam edilmesiyle ilgili yasasına karşı sessiz kalmayan duruşu dolayısıyla tebrik etti.

Kurtulmuş, Görkem Sevindik'in tepkisinin vicdanların sesi, ahlak ve insanlık adına büyük bir çıkış ve duruş olduğunu belirterek, sanat hayatında başarılar diledi.