Cumhurbaşkanı Kararı ile nükleer santral inşaatı ve onarım işleri kapsamında yapılan hakediş ödemelerine uygulanacak vergi kesintisi oranı yüzde 1 olarak belirlendi. Düzenleme bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında uygulanan tevkifat oranlarında değişikliğe gidildi.

Yeni düzenleme kapsamında, nükleer santral inşaatı ve onarım işleri nedeniyle bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden yüzde 1 oranında vergi kesintisi yapılacak.

Karar ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesinde yer alan tevkifat oranlarına ilişkin 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda değişiklik yapıldı. Aynı şekilde 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15'inci ve 30'uncu maddelerine ilişkin vergi kesintisi oranlarını düzenleyen 2009/14594 ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu kararlarında da aynı yönde düzenlemeye gidildi.

Karar, 1 Haziran 2026 tarihi itibaren yapılan ödemeler için geçerli olacak.