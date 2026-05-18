TÜİK'in 2026 yılının ilk çeyrek işgücü verilerine göre işsizlik oranı yüzde 8,2'ye düşerken, istihdam ve işgücüne katılım geriledi; atıl işgücü oranı ise yüzde 30,4'e yükseldi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Hanehalkı İşgücü Araştırması 2026 yılı I. çeyrek sonuçlarına göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

İşsiz sayısı 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bin olurken, işsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 11,1 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAMDA GERİLEME

Aynı dönemde istihdam edilen kişi sayısı 301 bin kişi azalarak 32 milyon 221 bine düştü. İstihdam oranı ise 0,5 puanlık azalışla yüzde 48,3 olarak kaydedildi. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7, kadınlarda yüzde 31,3 oldu.

İşgücü 353 bin kişi azalarak 35 milyon 116 bine gerilerken, işgücüne katılma oranı 0,7 puan düşüşle yüzde 52,6 seviyesinde gerçekleşti. Erkeklerde oran yüzde 70,5, kadınlarda yüzde 35,2 olarak hesaplandı.

GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 15,2 SEVİYESİNDE

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 15,2 ile sabit kaldı. Genç erkeklerde işsizlik yüzde 12,6, genç kadınlarda ise yüzde 20,4 olarak tahmin edildi.

İstihdamın yüzde 59,3'ü hizmet sektöründe yer alırken, tarımın payı yüzde 13,8, sanayinin yüzde 20,2 ve inşaatın yüzde 6,7 oldu. Çeyrek bazında en fazla istihdam kaybı hizmet sektöründe 189 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi ise 0,3 saat azalarak 42,2 saat oldu.

ATIL İŞGÜCÜ YÜZDE 30,4'E YÜKSELDİ

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 0,6 puan artarak yüzde 30,4'e çıktı. TÜİK verilerine göre işsizlik ve eksik istihdamı birlikte gösteren bu geniş tanımlı oran, işgücü piyasasındaki kırılganlığın arttığını ortaya koydu.