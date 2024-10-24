Kuaförlerde yaşanan fiyat farklılıkları gelin adaylarını şaşırtıyor. Gelin saçı ve makyajı için talep edilen fiyatlar, normal saç bakımı için sunulan fiyatlara göre çok daha yüksek olmasıyla dikkat çekiyor. Normal saç ve makyaj yapımıyla gelin saçı ve makyajı arasındaki fiyat farkı gelin adaylarını mağdur ediyor.Duygu DOĞAN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Birçok kuaförde normal bir saç kesimi veya makyajı için yaklaşık 500 liradan başlayan fiyatlar sunulurken, gelin adaylarına aynı salonlarda 5000 TL'yi aşan fiyatlar teklif ediliyor. Söz konusu durum gelin adaylarını ekonomik olarak zor durumda bırakıyor.

Konuyla ilgili görüşlerini Herkes Duysun’a belirten Mutlu Atar, “En özel günüm ve bu günümde en iyi şekilde görünmek istiyorum. Ancak bütçemi aşan fiyatlar karşısında şaşırıyorum. Kuaförlerde normal saç yapımı için söylenen fiyatlar çok daha uygunken aynı kuaföre gelin saçı yaptırmak için gittiğinizde üç dört katı olacak şekilde rakam belirtiyorlar. Evlenen yakın arkadaşlarımdan da tecrübeli olduğum için kendi düğünümde gelin olarak randevu almayacağım. Normal saç ve makyaj yapımı şeklinde randevu alıp gideceğim.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar bu fiyat farkı karşısında farklı yöntemlere başvurmak zorunda kalıyor. Gelin adayları, bütçelerini aşan rakamlarla karşı karşıya kalmamak için gelin saçı ve makyajı yerine normal saç ve makyaj yapımı olacak şekilde randevu alıyor.

Fiyat farkı hakkında konuşan işletmeciler ise nedenler arasında, gelin saçı ve makyajında kullanılan ürünlerin daha pahalı olduğunu ve talep yoğunluğunu öne sürüyor.