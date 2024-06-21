Çevre ve toplum üzerinde olumlu etki yaratan farkındalık projelerine önem veren Nobel İlaç, “büyük değişimler küçük adımlarla başlar” diyerek Let’s Do It Türkiye iş birliğiyle İstanbul, Düzce ve Tekirdağ’da eşzamanlı olarak çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Sürdürülebilirlik kavramını kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak nitelendiren Nobel İlaç, “Yaşam için Değer” yaklaşımı altında çalışanlarıyla birlikte projeler hayata geçirmeye devam ediyor.

Hayata geçirdiği projelerle toplumda çevreye duyarlı davranış modellerinin geliştirilmesine katkıda bulunan Nobel İlaç, dünya genelinde çevre temizlik kampanyaları yürüten Let’s Do It Türkiye iş birliğiyle İstanbul, Düzce ve Tekirdağ’da gönüllülük esasına dayalı çöp toplama hareketini hayata geçirdi.

Doğaya olan sorumluluklarını yerine getirmek ve toplumda çevre bilincinin artmasına katkıda bulunmak isteyen 130’a yakın Nobel çalışanın katılımıyla 8 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen etkinlik, sabah saatlerinde başlayarak gün boyunca devam etti. Gönüllü ekipler, belirlenen bölgelerde titizlikle çalışarak çevredeki atıkları topladı ve bunları türlerine göre ayırdı. Nobel İlaç, etkinlik sonrasında toplanan atık miktarını detaylı olarak raporladı. Etkinlikte toplamda 470 kilogram atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Daha temiz bir dünya için omuz omuza veren katılımcıların yoğun çabalarıyla toplanan atıklar sayesinde, 70 ağacın bir yıl boyunca ofsetleyeceği CO2 miktarına eş değer, yaklaşık 700,71 kilogram (0,701 ton), emisyon azaltımı sağlandı.