Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kent tarihini canlandırmak ve turizmi canlandırmak için başlattığı kent gezilerini çeşitlendirerek sürdürüyor.

ANKARA (İGFA) - UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi’ne alınan Gordion Antik Kenti ve Arslanhane Camisi’nin yakından tanınmasını için düzenlenen “UNESCO Dünya Miras Gezileri” başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kent tarihini tanıtmak ve turizmi canlandırmak için ücretsiz olarak düzenlediği gezilerini çeşitlendirerek sürdürüyor.

Başkentlilerin Ulus tarihine ışık tutan Ankara Kalesi, Roma Tiyatrosu ve Arkeopark’ı daha yakından tanıması için “Ankara Miras Şantiye Gezileri’” düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Gordion Antik Kenti ve Arslanhane Camisi için ‘UNESCO Dünya Miras Gezileri’ni başlattı.