Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünde, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında lisans eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.Mehmet UZEL(KAYSERİ İGFA)

NNYÜ Süleyman Çetinsaya Kültür Merkez’inde düzenlenen törende Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Birincisi Hamza Gümüşay, NNYÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Talat Özpozan ve NNYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Köse birer konuşma yaptı. Mezunları adına bir konuşma yapan ve mezuniyet sevincini paylaşan Gümüşay, arkadaşlarına psikoloji biliminin etik kuralları ışığında başarılı bir meslek hayatı diledi.

NNYÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Talat Özpozan ise konuşmasında Üniversitelerin ülkelerin lokomotif işlevi gören önemli kuruluşları olduğunu hatırlatarak eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, bilgi, belge üretme, rehberlik, danışmanlık, toplumun kalkınması ve gelişmesine yönelik projeler üretmek gibi önemli görevler ve sorumlulukları olduğunu söyledi. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nin de bu niteliklere uygun olarak geldiği noktanın gurur verici olduğunu kaydeden Özpozan, bu gurur verici tabloya 2023 yılı bahar döneminde Psikoloji programı için aldıkları 5 yıllık Akreditasyon belgesinin de eklendiğini belirtti.

Öğrencilere üniversitelerinden çağın gerektirdiği bilgi birikimi ve donanımla mezun olduklarını hatırlatan NNYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Köse ise mezun öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Gelişen ve değişen dünyada Nuh Naci Yazgan Üniversitesi mezunları olarak günün etkilediği kişiler değil günü belirleyen kişiler olarak hayata şekil vereceksiniz" dedi.

Konuşmalardan sonra mezuniyet kütüğüne isminin yazılı olduğu plakayı çakan Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Birincisi Hamza Gümüşay’a NNYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neriman İnanç tarafından çiçek ve hediyesi takdim edildi. Dereceye giren öğrencilerin plaket ve hediyelerinin verildiği törende öğretim üyeleri, mezun öğrencilerin temsili mezuniyet belgelerini verdi. Tören, öğrencileri kep atmasıyla sone erdi.