Nilüfer Belediyesi, “Sokaklar Dönüşüyor Projesi” kapsamında Canaydın İlkokulu’nun bulunduğu Sokullu Sokak'ı, güvenli ve çocuk dostu bir alana dönüştürüyor.BURSA (İGFA) -Nilüfer Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği, Küresel Kent Tasarım İnisiyatifi, Yerel Yönetim Akademisi ve Superpool iş birliğiyle yürüttüğü “Sokaklar Dönüşüyor Projesi” ni hayata geçiriyor. Proje ile öğrencilerin okula güvenle ulaşması hedefleniyor.

Okul çevrelerini çocuk dostu alanlara dönüştürmeyi amaçlayan projenin pilot uygulaması Karaman Mahallesi’ndeki Sokullu Sokak’ta hayata geçiriliyor. Proje ile öğrenci yoğun olan Sokullu Sokak’ın çocuklar için güvenli, trafik az ve yaya dostu bir yol haline getirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca yapılacak çalışmalarla, bölgedeki dinlenme ve toplanma bölgesi sorununa çözüm de getirilecek.

Nilüfer Belediyesi’nin, 1400 öğrencinin eğitim gördüğü Canaydın İlkokulu ile çevresindeki toplam 2 bin metrekarelik alanı kapsayan alanda yürüttüğü “Sokaklar Dönüşüyor Projesi” ile bölgedeki trafiğin azaltılması ve yaya dostu bir hale getirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda Sokullu Sokak’ta trafik tek yönlü olacak. Yolların boyanarak, ağaçlandırma çalışmalarının yapılacağı sokak, çocuklar için daha renkli ve eğlenceli bir hale getirilecek. Bölgede ayrıca, rekreasyon alanı ve oyun ekipmanları ile çocukların sosyalleşebileceği, velilerin de çocuklarını güvenle bekleyebileceği bir ortam oluşturulacak.

Marmara Belediyeler Birliği’nin 2022’de başlattığı “Sokaklar Dönüşüyor Projesi” kapsamında hayata geçirilen bu çalışmanın gelecekte Nilüfer’in farklı bölgelerinde de uygulanması planlanıyor.